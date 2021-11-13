Survivor 2021 yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya sarmaş dolaş görüntülendi - Haberler Magazin
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Survivor 2021 yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya sarmaş dolaş görüntülendi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Performansıyla Survivor 2021 damga vuran oyuncu Batuhan Karacakaya, birlikte yarıştığı Aleyna Çalışkan ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin ilişkileri birlikte çıktıkları tatilde sarmaş dolaş görüntülenmeleriyle ortaya çıktı.

Aşk-ı Memnu dizisinde oynadığı Bülent karakteriyle hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya, başarılı performansıyla Survivor 2021'e damga vurdu. Yarışma döneminde Aleyna Kalaycıoğlu ile yakınlaştığı iddia edilen Karacakaya, ters bir köşe yaparak Kalaycıoğlu'nun adadaki en yakın arkadaşı Aleyna Çalışkan ile yeni bir ilişkiye başladı.

SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİLER

Fenomen Ata Benli, özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Batuhan Karacakaya'nın yeni ilişkisinden aşk dolu bir pozu paylaştı. Benli'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Karacakaya ile Çalışkan çıktıkları tatilde sarmaş dolaş bir halde. İkilinin fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından daha önce çektirdikleri fotoğraflar da sosyal medyada hızla yayıldı.

Kısa sürede gündem olan Çalışkan ve Karacakaya ise ilişkileri hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Survivor 2021 yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya aşk yaşamaya başladı

Survivor 2021 yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya aşk yaşamaya başladı

Survivor 2021 yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya aşk yaşamaya başladı

Ecem Altan
Ecem Altan
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