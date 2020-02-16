Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
Haberler » Magazin » Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti - Magazin

Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti

Survivor 2020, ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Programın ilk bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler baraka oyununda karşı karşıya geldi. Baraka oyununda Yasin Obuz ve Parviz Abdullayev, birbirine sert müdahalelerde bulunuca ortam bir anda gerildi.

16.02.2020 21:36 | Son Güncelleme: 16.02.2020 21:52
Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti

Survivor'da baraka oyunu için ilk olarak Ünlüler ve Gönüllüler takımında erkekler mücadele verdi. Erkekler birbirlerini yastıkla denize atmaya çalıştı. Kora kor mücadele yaşanırken Parviz Abdullayev ile Yasin Obuz birbirine girdi. Tartışma sırasında iki yarışmacı da geri adım atmadı.

Kavganın uzamasının ardından Acun Ilıcalı devreye girdi ve sayıyı alan takımın Ünlüler olduğunu söyledi.

SURVIVOR BARAKA OYUNUNU KİM KAZANDI

Ünlüler ve Gönüllüler takımı ilk oyununu baraka için oynadı. Mücadeleyi Ünlüler takımı kazandı.


Haber Videosu

: Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler