Survivor 2020'nin yarışmacılarından biri de şarkıcı Emrah'ın oğlu oldu
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Survivor 2020'nin yarışmacılarından biri de şarkıcı Emrah'ın oğlu oldu

Şubat ayında başlayacak olan Survivor'un bir yarışmacısı daha belli oldu. Oyuncu Ersin Korkut ve Uğur Pektaş'ın ardından şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan da kadroya dahil oldu.

31.01.2020 08:51 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:55
Survivor 2020'nin yarışmacılarından biri de şarkıcı Emrah'ın oğlu oldu

TV8 ekranlarında ayında ekranlara gelecek olan Survivor 2020'nin bir yarışmacısı daha belli oldu. Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasına ünlü şarkıcı 'ın oğlu da katıldı.

YARIŞMACILAR BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Acun Ilıcalı, Survivor hakkında yaptığı açıklamada ilk yarışmacının, oyuncu olduğunu söyledi. Ilıcalı ikinci olarak yarışmaya dahil olan kişinin Arka Sokaklar dizisiyle yıldızı parlayan Uğur Pektaş olduğunu duyurdu.

EMRAH'IN OĞLU DAHİL OLDU

Survivor 2020'in üçüncü yarışmacısı ise şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan olarak belirlendi. 16 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle gerçekleşecek.

TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR?

Şarkıcı Emrah'ın Ebru Çolak'tan olan oğlu Tayfun Erdoğan, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tayfun Erdoğan, bir dönem Bursa'da geçinebilmek için komilik yaptı. Birkaç sene önce evlenmek istediğini söyleyen Tayfun Erdoğan, o dönem yayınlanan bir evlilik programına katılarak taliplerini aradı ancak hayatının aşkını bulamadı.


Haber Videosu

: Survivor 2020'nin yarışmacılarından biri de şarkıcı Emrah'ın oğlu oldu
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