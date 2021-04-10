Survivor'dan neden elendiği ortaya çıktı
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Survivor'dan neden elendiği ortaya çıktı

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Survivor'dan neden elendiği ortaya çıktı

Survivor'ın gözde yarışmacılarından Öykü Çelik Survivor Panorama'ya katıldı ve daha önce hiç kimsenin bilmediği konuyu açıkladı.

Survivor'ın sevilen yarışmacısı olan Öykü Çelik, Survivor hayallerine veda edenler arasına katıldı. Survivor'daki tüm yaşananların masaya yatırıldığı Survivor Panorama'ya Öykü Çelik konuk oldu.

Öykü Çelik Survivor'dan neden elendiğini açıkladı. Ayrıca ailesinin sürprizini de söyledi. Öykü Çelik neden elendiğine dair; Survivor'da takım arkadaşlarının belli bir taktikle ilerlediğini, takım arkadaşlarından kimsenin kendisinin eleneceğini düşünmemiş olmadığına söyledi. "Öykü zaten elenmez" mantığı ile hareket edildiğinden dolayı kendisinin yandığını açıkladı. Öykü Çelik, yarışmadan elendikten sonra ailesinin kendisine teselli ikramiyesi olarak pasta kestiklerini ve pastanın üzerine de Acun Ilıcalı'nın elenme akşamı "Gönüllerin şampiyonusun" cümlesini yazdıklarını söyledi.

Kaynak: Snob Magazin

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