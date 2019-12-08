Sürücüsüz araç trafiği birbirine kattı
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Sürücüsüz araç trafiği birbirine kattı

Rusya'da sürücüsüz bir otomobil, kendi etrafında daireler çizerek trafiği durma noktasına getirdi. Yaşanan olay kameraya böyle yansıdı.

08.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:26

'da sürücüsüz bir otomobil kendi etrafında daireler çizerek trafiği durma noktasına getirdi. Etraftan geçenler, aracı durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra aracın sahibi, dondurucu soğuğa rağmen yarı çıplak bir şekilde sokağa çıkarak otomobilini durdurmayı başardı.


Haber Videosu

: Sürücüsüz araç trafiği birbirine kattı
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