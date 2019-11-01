Sürücüsünün aşırı hız yaptığı otomobil, ağaca çarpıp, takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

01.11.2019 21:59

İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir aracın takla atma sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Anadolu Caddesi Harmandalı yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen ve aşırı hız olan 35 KUV 24 plakalı otomobil, Çiğli yönünden Menemen istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu ağaca çarparak takla attı.

OTOMOBİL PANOYA ÇARPARAK DURABİLDİ

Otomobil, bir panoya çarparak dururken, kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan kimliği belirsiz 3 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği belirledi. Kazada yaralanan bir kişi ise ambulansa alınarak Çiğli Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

İzmir'in Çiğli ilçesinde, aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobilin kontrolden çıkıp, önce ağaca daha sonra takla atarak panoya çarptığı kazada hayatını kaybedenlerin sürücü Erdal Aktaş (38) ile Mustafa Çakmak olduğu tespit edildi. Yaralı Barış Kaya'nın (28) ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.