Sürücü Fren Yerine Gaza Bastı, Hafif Ticari Araç Uçurumda Asılı Kaldı

KIRIKKALE'de, iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza bastığı hafif ticari araç, yaklaşık 30 metrelik uçurumda asılı kaldı, sürücü yara almadı.

Kaza, akşam saatlerinde Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. İş çıkışı evine gitmek için 71 BB 371 plakalı aracına binen Metin Demirel (40), iddiaya göre, geri manevra yapmak isterken gaza basması sonucu araç öne doğru ilerledi. Hafif ticari araç, yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumda asılı kaldı. Kazadan yara almadan kurtulan Demirel, araçtan inerek çekiciye haber verdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından hafif ticari araç asılı kaldığı yerden kurtarıldı.

Bu arada, uçurumun alt kısmında restoranların olduğu görüldü. - Kırıkkale

Kaynak: DHA