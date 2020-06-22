"Suriyeliler'in Geçici Koruma Statüsü Artık Sona Ermeli"
Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Genel Başkanı Av. Abdullah Resul Demir, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı.
22.06.2020 11:44 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:50
Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Genel Başkanı Av. Abdullah Resul Demir, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Demir, Suriye vatandaşlarının artık 'Geçici Koruma Statüsü'nden çıkarılarak belirsizlikten kurtarılmaları gerektiğini söyledi
Kaynak: DailyMotion.com