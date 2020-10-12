Suriyeli bin yetime, çocuk paketi ulaştırıldı
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Suriyeli bin yetime, çocuk paketi ulaştırıldı

12.10.2020 11:04 | Son Güncelleme: 12.10.2020 11:08
Suriyeli bin yetime, çocuk paketi ulaştırıldı

SURİYE'nin İdlib ve Halep kentleri kırsalında çadırda yaşam mücadelesi veren ailelerin yetim çocuklarına, bin adet çocuk paketi ulaştırıldı.

SURİYE'nin İdlib ve Halep kentleri kırsalında çadırda yaşam mücadelesi veren ailelerin yetim çocuklarına, bin adet çocuk paketi ulaştırıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nca Suriye'nin İdlib ve Halep kenti kırsalında yaşayan bin yetime çocuk paketi dağıtıldı. İHH Suriye Çalışmaları Yetim Birimi Sorumlusu Erdal Ağca, savaş mağduru Suriyeli yetimlere sahip çıktıklarını söyledi. Ağca, İHH tarafından Suriye'de yetim sponsorluk sistemi uygulandığını belirterek, "Vakfımız Suriye'de 10 binden fazla yetime her ay düzenli olarak nakdi destek sağlıyor. Dönemsel olarak ise ulaştığımız yetim sayısı bunun çok daha üstünde. Suriye'de her şeye rağmen hayat devam ediyor. Biz de yetimlerimizin geleceğini inşa edebilmeleri için onlara desteklerimizi sürdürüyoruz" dedi. Ağca, içerisinde bisküvi, gofret, kek, çikolata, kraker, şeker, boyama kitabı ve kalem gibi malzemelerin bulunduğu hediye paketleriyle yetimlerin yüzlerini bir nebze de olsun güldürmeyi hedeflediklerini belirtti.


Suriyeli bin yetime, çocuk paketi ulaştırıldı
Suriyeli bin yetime, çocuk paketi ulaştırıldı
Suriyeli bin yetime, çocuk paketi ulaştırıldı
Suriyeli bin yetime, çocuk paketi ulaştırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU

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