Suriye sınırında helikopter ve ambulans hareketliliği yaşandı
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Suriye sınırında helikopter ve ambulans hareketliliği yaşandı

Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı. Helikopterin seyyar ilkyardım hastanesi pistine inip kalktığı gözlendi. Öte yandan, sınır bölgesinde ambulans hareketliliği de dikkat çekti.

03.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:11
Suriye sınırında helikopter ve ambulans hareketliliği yaşandı

Türkiye-Suriye sınırının bulunduğu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ambulans ve hareketliliği yaşandı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin İdlib'e geçmesinin ardından Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarında yaşanan helikopter hareketliliği dikkat çekti. Helikopterin seyyar ilkyardım hastanesi pistine inip kalktığı gözlendi. Öte yandan, sınır bölgesinde ambulans hareketliliği de dikkat çekti.


Haber Videosu

: Sınırda helikopter ve ambulans hareketliliği yaşandı
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