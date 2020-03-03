Suriye sınırında helikopter ve ambulans hareketliliği yaşandı
Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı. Helikopterin seyyar ilkyardım hastanesi pistine inip kalktığı gözlendi. Öte yandan, sınır bölgesinde ambulans hareketliliği de dikkat çekti.
Türkiye-Suriye sınırının bulunduğu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ambulans ve helikopter hareketliliği yaşandı.
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin İdlib'e geçmesinin ardından Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarında yaşanan helikopter hareketliliği dikkat çekti. Helikopterin seyyar ilkyardım hastanesi pistine inip kalktığı gözlendi. Öte yandan, sınır bölgesinde ambulans hareketliliği de dikkat çekti.