Son dakika: Suriye Ordusu'na saldırı: 40 ölü 80 yaralı

23.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:26

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de yüzlerce militanın Suriye ordusunun mevzilerine farklı noktalardan eş zamanlı bir saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda en az 40 Suriye askerinin öldüğü, 80'inin de yaralandığı belirtildi.

50 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, militanların arabalara bomba yerleştirerek ve ağır ateş açarak Suriye ordusunun İdlib'deki mevzilerine baskın saldırı düzenlediği kaydedildi. Açıklamada, 'çatışma sırasında yaklaşık 50 militanın öldürüldüğü' bilgisi de yer aldı. Militanların, iki yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiği de belirtildi.

"İKİ YERLEŞİM BİRİMİNİ ELE GEÇİRDİLER"

Militanların, ordunun savunma hattını yararak iki yerleşim biriminde kontrolü ele geçirdiği öğrenildi.

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