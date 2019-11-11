Suriye'nin Kamışlı kentinde 3 patlama: 3 ölü, 5 yaralı
Suriye televizyonu, Kamışlı kentinde art arda 3 patlamanın meydana geldiğini duyurdu. Patlama sonucu, 3 sivilin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye'nin Kamışlı şehrinde 3 ayrı bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.
Suriye'nin Kamışlı şehrinde düzenlenen 3 ayrı bombalı araçla saldırılardan 2 patlamanın Al-Wehda Sokağı'nda, diğer patlamanın ise Kamışlı'nın merkezinde meydana geldiği belirtildi.
3 KİŞİ ÖLDÜ, 5 YARALI
Suriye televizyonu, Kamışlı kentinde art arda meydana gelen patlamalarda, 3 sivilin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
GAZETECİLERİN KALDIĞI OTEL HEDEF ALINDI
RT Arapça'nın muhabiri, patlamanın düzenlendiği otelde genelde yabancı gazetecilerin kaldığını belirtirken, patlama nedeniyle ciddi maddi hasarın oluştuğunu bildirdi.
Haber Videosu: Suriye'nin Kamışlı kentinde 3 patlama: 3 ölü, 5 yaralı