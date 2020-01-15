Suriye'nin doğusundaki T-4 askeri hava üssüne füzeli saldırı düzenlendi
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Suriye'nin doğusundaki T-4 askeri hava üssüne füzeli saldırı düzenlendi

Suriye'nin Humus kentinin doğu kırsalındaki T-4 askeri hava üssüne savaş uçakları tarafından füzeli saldırı gerçekleştirildi. Hava savunma sistemlerinin saldırılara anında karşılık verdiği belirtilirken, saldırının İsrail tarafından düzenlendiği iddia edildi.

15.01.2020 00:18 | Son Güncelleme: 15.01.2020 00:30
Suriye'nin doğusundaki T-4 askeri hava üssüne füzeli saldırı düzenlendi

'nin Humus kentinin doğu kırsalında bulunan T-4 askeri hava üssü füzeli saldırıların hedefi oldu. Asker kaynaklar, üsse çok sayıda füzeyle saldırı düzenlendiğini ve hava savunma sistemlerinin karşılık verdiğini bildirdi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ KARŞILIK VERDİ

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, hava savunmasının saldırılara karşılık verdiği bilgisini verdi. Suriye Ajansı da, Twitter hesabından, "Kimliği belirsiz savaş uçakları Humus doğusundaki T4 havalimanını vurdu" paylaşımını yaptı.

SAVAŞ UÇAKLARI SALDIRI DÜZENLEDİ

El İhbariye kanalı, saldırının füzelerle ve drone'larla gerçekleştirildiğini belirterek, çoğunun durdurulduğunu kaydetti. Kanal, daha sonra verdiği bilgiyi düzelterek, saldırının savaş uçaklarından ateşlenen füzelerle gerçekleştirildiğini bildirdi.

Öte yandan, saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiği iddia edildi.

ABD'NİN ASKERİ ÜSSÜNE DE SALDIRI DÜZENLENDİ

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat kuzeyindeki Camp Taci Askeri Üssü'ne şiddetli bir roket saldırısı düzenlendi. 5 füzenin isabet ettiği askeri üste can kaybının olmadığı açıklandı.


Haber Videosu

: Suriye'nin doğusundaki T-4 askeri hava üssüne füzeli saldırı düzenlendi
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