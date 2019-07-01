Kuzey Kıbrıs'a düşen cisimle ilgili Suriye'den açıklama geldi: S-200 füzesi

Lefkoşa ile Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına dün gece bir cisim düştü. KKTC Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, düşen hava aracının büyük bir ihtimalle insansız hava aracı olduğunu açıkladı. Suriye ordu kaynakları, KKTC'de Taşkent köyüne düşen cismin S-200 füzesi olduğunu iddia etti.

Suriye ordu kaynakları, S 200 füzesinin kalıntısı olduğunu öne sürdüğü cismin, patladıktan sonra, yüksek derecede zehir yaydığı uyarısında bulundu. Syrian Military Capabilitys adıyla sosyal medya üzerinden yayın yapan Suriye ordu kaynakları, KKTC'nin Taşkent köyüne düşen cismin, Suriye'den İsrail savaş uçaklarına fırlattığı füzenin kalıntısı olduğunu öne sürdü. Suriye ordu kaynakları, S 200 füzesinin kalıntısı olduğunu öne sürdüğü cismin, patladıktan sonra, yüksek derecede zehir yaydığı uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA