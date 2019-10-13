Suriye ordusu, Mehmetçik'i durdurmak için harekete geçti

13.10.2019 22:08

Suriye Devlet Ajansı SANA'nın haberine göre Suriye hükümet birlikleri, TSK ile müttefik güçlerinin harekata devam ettiği Suriye'nin kuzeyine hareket etmeye başladı.

ASKERLERİMİZE KARŞI SAVAŞACAKLAR

Ajans, "Suriye ordusu birlikleri, 'Türk askerlerine karşı koymak' üzere kuzeye hareket etmeye başladı" ifadelerini kullandı. Daha önce Şam yönetimine yakın El Mayadin televizyonu, kendi kaynaklarına dayanarak Suriye ordusunun 48 saat içinde Münbiç ve Kobani'ye gireceğini ileri sürmüştü.

MÜNBİÇ VE KOBANİ NEDEN ÖNEMLİ?

Fırat'ın batı kıyısında ve Türkiye ile ÖSO'nun (yeni adıyla Suriye Milli Ordusu) kontrol ettiği Cerablus'un hemen güneyinde bulunan Münbiç, uzun süredir ABD ile Türkiye arasında anlaşmazlık konusuydu. ABD askerleri kent merkezinde Münbiç Askeri Konseyi'yle, kent kırsalında da TSK ile ortak devriye geziyordu. Türkiye ABD'den kontrolün TSK'ye bırakılmasını uzun zamandır talep ediyor ve Münbiç Yol Haritası adı verilen sürecin uygulanmadığını belirtiyordu.