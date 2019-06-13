Suriye'de rejimin, gözlem noktamıza saldırmasına Türkiye'den ilk tepki: Gereğini yaparız

Rusya'nın ateşkes ilan edildiğini söylediği saatlerde İdlib'in güneydoğusunda bulunan 10 No'lu TSK gözlem üssüneSuriye rejimi, havan topuyla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker yaralandı. Saldırıya tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunlar devam ederse gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

"İdlib konusu kendi aramızda görüştüğümüz bir konu. İdlib muhtırasının uygulanması için elimizden geleni yapıyoruz. Rejimin sadece askeri çözümlere inandığını biliyoruz. Ancak bizim muhattabımız Rusya. Rejim özellikle okulları, hastaneleri ve sivilleri hedef alıyor. Bu çatışmaların durması için Rusya'yla yoğun çaba sarf ediyoruz. Şu anda ateşkes sağlandı demek mümkün değil ama ciddi gayretlerimiz olduğunu söyleyebilirim. Bu sabah gözlem noktamıza yönelik bir saldırı oldu. Bunun biz kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Bunu Rusya'yla da görüşüyoruz. Bu saldırılar devam ederse gereğini yapacağımızdan kimse şüphe duymasın. Bu çatışmalar yerine bir an önce anayasa komisyonunun kurulması gerekiyor. Bu tür konulara odaklanmamız lazım. Astana ve Cenevre sürecine odaklanmamız lazım."