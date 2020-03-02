Suriye'de düşürülen Esed'in 2 jetini de aynı Türk F-16'sı radarını kapatıp vurdu
Suriye'de dün düşürülen Esed rejimine ait Rus yapımı Su-24 iki savaş uçağını da aynı Türk F-16'sı vurdu. Türk savaş uçağı, radara yakalanmamak için radarını kasıtlı olarak kapatıp kendisine aktarılan konuma giderek Esed rejimine ait iki uçağı da etkisiz hale getirdi.
Sıcak saatlerin yaşandığı Suriye hava sahasında dün Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı'ndan Esed rejimine ait Su-24 uçaklarının konumu Türk F-16'larına aktarıldı. Türk F-16'larından biri düşman tarafından tespit edilmemek için radarını bilerek kapattı ve kendine aktarılan konuma giderek Esed'in iki Su-24 savaş uçağını da vurdu.
Geçtiğimiz perşembe günü Esed rejiminin düzenlediği hava saldırısı sonucunda 34 askerimiz şehit oldu. TSK, buna karşılık Suriye'de Esed rejimine karşı Bahar Kalkanı Harekatı başlattı. Harekatta her geçen gün gelişme kaydedilirken dün de havada sıcak saatler yaşandı.
REJİM UÇAKLARI TESPİT EDİLİP TÜRK-16'LAR YÖNLENDİRİLDİ
SavunmaSanayiST.com'da yer alan habere göre; Türk Hava Kuvvetleri'ne ait E-7T Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı (HİK), rejime ait Su-24 savaş uçaklarını kalkış yapar yapmaz tespit etti. Buna müteakiben E-7T HİK, Hava Muharebe Devriye Görevi (CAP) icra etmekte olan Türk F-16 savaş uçaklarını bölgeye yönlendirdi.
RADARINI KAPATIP İKİ ESED UÇAĞINI DA VURDU
Bölgeye intikal eden F-16 savaş uçaklarından bir tanesi, radarını kasıtlı olarak kapatarak (düşman tarafından tespit edilmemek için), E-7T tarafından kendisine aktarılan radar verisini kullanarak Su-24 uçaklarına iki adet AIM-120C7 Orta Menzilli Hava Hava Füzesini (AMRAAM) ateşledi. Böylelikle rejime ait iki Su-24 uçağı, aynı Türk pilotu tarafından vuruldu.
NE OLMUŞTU?
Milli Savunma Bakanlığı dün Suriye hava sahasında Türk F-16'larına taarruz eden 2 rejim uçağının vurulduğunu açıklamıştı. Vurulan rejim uçaklarının pilotları ise paraşütle atlayarak kurtuldu.