Sura İskenderli kimdir? Sura İskenderli kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Sura İskenderli merak konusu oldu. İşte Sura İskenderli hakkında merak edilen Sura İskenderli kimdir, Sura İskenderli hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SURA İSKENDERLİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Aralık 1994

Kaç yaşında: 26 yıl yaşında

Nereli: Bakü

Sura İskenderli ; 1994; Bakü, Azerbaycan), Azerbaycan asıllı Türk şarkıcı-şarkı yazarıdır. Bir Daha Yak ve Yaram Derinden şarkıları sanatçının dönüm noktası olmuştur. 2019 yılında sanatçının Bir Daha Yak adlı teklisi, Altın Kelebek Ödülleri'nde Yılın Şarkısı kategorisinde aday gösterilmiştir. Şubat 2020'de, 4. Müziğin Yıldızları'ndaki En İyi Çıkış Yapan Pop Müzik Sanatçısı kategorisinde verilen ödülün sahibi oldu.

EP'leri

• Korkularım (2019)

Single'ları

• "Niye" (2019)

• "Yaram Derinden" (2019)

• "Dön" (2019)

• "Yalanlar" (2019)

• "Möhtaç" (2019)

• "Korkularım" (2019)

• "Bir Daha Yak" (2019)

• "Hayalet" (2020)

• "Dinle"(2020)

• "Taştan Yürek" (2020)

• "Kandırma" (2021)

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