Supercell'in amiral gemisi oyununda büyük değişim! Brawl Stars'ın yeni sezonu yayınlandı

Mobil oyun dünyasının efsanevi oyunlarından Brawl Stars'ın yeni sezonu "Bir Varmış Bir Yokmuş" sezonu yayınlandı. Dünyanın en büyük oyun yayıncılarından Supercell imzası taşıyan oyunun yeni sezonu birçok yeniliği beraberinde getirdi. Yeni kromatik savaşçı Ash'in avluya adım attığı yeni sezonda oyuncuları yeni kostümler, yeni rozetler ve yeni oyun modları karşıladı.

Dünyanın en büyük oyun yayın şirketlerinden Supercell'in amiral gemisi Brawl Stars'ın yeni sezonu aktif oldu. Peri masallarının içerisinden çıkan yeni sezon, "Bir Varmış Bir Yokmuş" adıyla yayınlandı. Kale avlusunun huysuz temizlikçisi Ash'in yeni karakter olarak oyuncularla buluştuğu sezon birçok yeniliği de içerisinde barındırıyor.

Kötü Kraliçe Pam, Falcı Piper, Zümrüt Prens Sprout, Sihirli Şövalye Barley, El Dragon Verdoso, El Dragon Rosado ve birçok yeni kostümün geldiği Bir Varmış, Bir Yokmuş sezonunda görsel efekt değişiklikleri de sağlandı. Yeni animasyon rozetlerinin ve özel rozetlerin eklendiği sezonda dönemsel etkinlik ve oyun modları da Brawl Stars oyuncularıyla buluşacak.

YENİ SEZON DEĞİŞİKLİKLERİ OYUNCULARLA BULUŞTU

Sezona uygun olarak Sıcak Bölge Haritaları, Ödül Avı Haritaları, Savaş Topu Haritaları, Soygun Haritaları, Elmas Kapmaca Haritaları, Kuşatma Haritaları ve Hesaplaşma Haritaları modlarında harita değişiklikleri yapıldı.

Arayüz değişiklikleri ve dengelemelerin de yer aldığı yeni Brawl Stars sezonu oyuncularla buluştu. Google Play'de birkaç saat gecikebileceği belirtilen yeni sezon, IOS kullanıcıları için birkaç gün gecikebileceği duyuruldu.

Kale avlusunun huysuz temizlikçisi Ash'e merhaba diyelim!

Ash, Kale Avlusu'nun huysuz temizlikçisi. Orada bulduğu çöp ve farelerin miktarı nedeniyle, kendini gerçek bir çöp kutusundan yaptığı zırhla koruması gerekiyor.

Ana Saldırı

Temizlik: Ash, süpürgesini öfkeyle savurur ve birden fazla hedefi vurabilen bir şok dalgası yaratır.

Süper

Küçük Yardımcılar: Robotik FARELER Ash'e yardım etmeye geldi! Fareler, en yakın düşmanı takip edip, temas ettiklerinde patlıyor.

Aksesuar

Öfke İlacı: Ash, Öfkesini kullanır ve biriken öfke miktarıyla orantılı olarak iyileşir.

Yıldız Gücü #1

İlk Darbe: Ash, saldırıları tam dolu olduğunda, bir düşman vurduğu zaman daha fazla öfkelenir.

Yıldız Gücü #2

Deliye Dönmüş - Ash, öfkesi maksimuma ulaştığında süpürgesini '30 daha hızlı savurur. Öfkesi dolarken bile daha hızlı saldırır.

Pasif Özelliği - Öfke

Ash, bir Savaşçı'yı vurduğunda veya hasar aldığında şarj olabilen bir Öfke Çubuğuna sahiptir. Öfke Çubuğu dolduğunda, hasarını ve hareket hızını artar. Zamanla tükenir.

ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEMELER

Kulüp oluşturmada gereken kupa filtresi 35000 sınırına yükseltildi.

Takımda çevrimdışı oyuncularda görülen kupa ve Güç Ligi sıralamaları ile ilgili bir sorun düzeltildi.

Ninja Ash'in kimonosu düzeltildi.

Savaşçılar bölümünde, +9 seviye Savaşçılarda görünen "!" düzeltildi.

Birini izlerken görülen bazı sorunlar düzeltildi.

Başparmak aşağı rozetleri diğer tüm rozetlerle tutarlı olacak şekilde düzeltildi.

Kromatik Savaşçılardaki fazla metin kaldırıldı.

Hesaplaşma+'da 0 kupa kazanıp yenildiğinizde eksi kupa gösterilmesi ile ilgili bir görsel sorun düzeltildi.

Çevrimiçi takımlar menüsünün biraz uzun olması düzeltildi. (görsel iyileştirme)

Hatalı rozetler düzeltildi. (Buzz ve Penny)

Android cihazlarda özel karakterlerin gösterimi düzeltildi.

Sohbette oyuncu profil resimlerinin yenilenmesi düzeltildi.

Android cihazlarda görülen bazı FPS sorunları düzeltildi.

Tara'nın göz kapağının ters olması sorunu düzeltildi.

Brawl Stars'ın yeni sezonu "Bir Varmış Bir Yokmuş" detayları için buraya tıklayarak tüm güncelleme notlarına ulaşabilirsiniz!

Kaynak: Bültenler