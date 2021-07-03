Süper miniler yeniden popüler

Bu yaz Giambattista, Miu Miu, Valli, Balmain ve Céline gibi markaların koleksiyonlarıyla sezonun popüler mini etek modellerine dair ipuçları alıyoruz.

Bu yaz Giambattista, Miu Miu, Valli, Balmain ve Céline gibi markaların koleksiyonlarıyla sezonun popüler mini etek modellerine dair ipuçları alıyoruz. Fırfırlı ve şifon olanlardan düz ve ultra minilere, denim modellerden çiçekli versiyonlara kadar birçok alternatif karşımıza çıkıyor.

Bu yaz fırfırlı, şifon, çiçekli, denim pek çok farklı model görebiliriz...

'MİNİ' TARİHÇE:

Dünya Savaşı'ndan sonra gençler arasında standart giyim kurallarına bir başkaldırı olarak doğduğu söylenen ve hızlıca yayılan mini eteklerin yaratıcıları İngiliz tasarımcı Mary Quant ve Fransız tasarımcı André Courrèges olarak kabul ediliyor. Aynı dönemlerde sokak modasından ilham alarak tasarladıkları mini etekleri hayata geçiren tasarımcıların hangisinin mini eteği icat ettiğine dair tartışmalar o dönemden beri sürüyor olsa da, Quant'ın şu meşhur sözü tartışmalara noktayı koyuyor: "Mini eteği ne ben icat ettim ne de Courrèges... Mini eteği yaratan, sokaktaki genç kızlardı."

Mini etek deyince Yves Saint Laurent'ı da anmamak olmaz. Ünlü tasarımcının Mondrian isimli elbisesi 60'lı yıllar ve mini etek deyince hala akla gelen ilk parçalardan...

Model Elsa Hosk, balon formdaki kırmızı mini etek - büstiyer takımıyla...

AZ BİLİNENLER:

Mini eteğin icadının nedenlerinden biri olarak, o dönemde yeterli tekstil malzemesinin olmaması da gösteriliyor.

1968'de tasarımcı Paco Rabanne tamamen altın ve pırlanta kullanarak, 10.4 milyon değerinde bir mini etek tasarladı.

2015'te Cezayir'de başlatılan 'Adam ol, kızlarını, kadınlarını açık gezdirme' kampanyasına karşı, Tunus'taki laik ve feministler mini eteği özgürlüğün sembolü haline getirdi.

HER TARZA UYGUN BİR SEÇENEK VAR

Canlı rengi ve fırfırlı tarzıyla tam bir yaz eteği... Beymen Club, 429 lira.

Dar kesimli ve yırtmaçlı modeller oldukça popüler. H&M, 89.99 lira.

Gladyatör sandaletler ve kısa tişörtlerle çok yakışacak. Massimo Dutti, 599 lira.

Püsküllerle hareketlendirilen bu etek, hem şehirde hem tatilde giymek için ideal. Yargıcı, 314.99 lira.

Denim kumaştan olanlar zamansızlığıyla favoriniz olacak. Trendyolmilla, 89.99 lira.

Tenisçi eteklerinden ilham alan modeller gündelik kullanıma uyarlanarak karşımıza çıkıyor. Mavi, 118.99 lira.

Sezonun popüler renkleri aynı etekte buluşmuş. Nocturne, 367 lira.

60'lı yılları çağrıştıran bu eteği spor ayakkabı ve tişörtlerle günümüze uyarlayın. adL, 79.95 lira.

Çiçek desenleri oldukça şirin bir hava katmış. Hanthis, 290 lira.

KISA KISA

GÖNÜL MOTİFLERİ KOLEKSİYONU

LC Waikiki kadınların toplumsal hayata daha fazla katılmasını hedefleyen Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) ile birlikte 'Gönül Motifleri' adlı kapsül bir koleksiyon hazırladı. İlhamını Anadolu'dan alan koleksiyonun baskı ve nakışlarını ÇATOM üyesi kadınlar yaptı. Etnik renk ve desenlerin kullanıldığı koleksiyonda yöresel simgeler, el işi detaylar öne çıkıyor.

Tasarımlarda etnik desenler öne çıkıyor.

DİOR'UN TRAVİS SCOTT İLE İŞBİRLİĞİ

Geçen günlerde tanıtılan Dior Erkek Yaz 2022 koleksiyonu, Amerikalı sanatçı Travis Scott işbirliğiyle hayata geçirildi. Bu, tamamı bir müzisyenle hazırlanan ilk Dior koleksiyonu olma özelliğini taşıyor. Koleksiyonda sargı görünümlü Saddle çanta gibi parçalar öne çıkarken, Scott'ın bir grafik serisiyle yeniden tasarladığı 'Dior' yazısı da çok konuşuldu.

Bu, Dior'un tamamı bir müzisyenle hazırlanmış ilk koleksiyonu.

Kaynak: Hürriyet