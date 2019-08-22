Süper Loto sonuçları belli oldu! İşte MPİ 22 Ağustos Süper Loto çekilişi sonucu sorgula

22.08.2019 20:57

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi sonuçları az sonra belli oldu. Geçen haftadan devreden tutar ile birlikte Süper Loto ikramiyesinin 35 milyon lirayı aştı. 618. hafta Süper Loto çekilişi, canlı yayında yapıldı. İşte bu akşamın kazandıran numaraları...

10 - 17 - 36 - 37 - 53 - 54



22 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 618. hafta çekilişi bu akşam canlı yayında yapıldı. Şanslı sayıların belirlenmesi sonrasında Süper Loto sonuçları aşağıdaki link üzerinden yayımlanacak.

Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI



Geçen hafta Süper Loto'nun kazandıran numaraları; 01 - 08 - 09 - 11 - 24 - 30

Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca devreden ikramiye 30.268.877,27 TL oldu.

SÜPER LOTO'DA DEVREDEN HAFTANIN ŞANSLI SAYILARI

8 Ağustos: 1 - 8 - 10 - 29 - 44 - 54

1 Ağustos: 13 - 24 - 26 - 40 - 50 - 53

25 Temmuz: 28 - 31 - 32 - 37 - 44 - 51

18 Temmuz: 02 - 30 - 36 - 43 - 47 - 52

11 Temmuz: 22 - 27 - 31 - 34 - 38 - 52

4 Temmuz: 11 - 14 - 21 - 25 - 43 - 48

27 Haziran: 12 - 32 - 34 - 44 - 46 - 50

20 Haziran: 05 - 21 - 33 - 38 - 42 - 49

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



13 * 328 kez/ 35 * 324 kez/ 37 * 320 kez/ 1 * 292 kez/ 45 * 292 kez

17 * 288 kez/ 4 * 284 kez/ 47 * 280 kez/ 20 * 280 kez/ 43 * 276 kez

22 * 276 kez/ 33 * 272 kez/ 23 * 272 kez/ 18 * 268 kez/ 36 * 268 kez

29 * 264 kez/ 40 * 264 kez/ 19 * 264 kez/ 49 * 264 kez/ 5 * 260 kez

46 * 256 kez/ 39 * 256 kez/ 50 * 252 kez/ 14 * 252 kez/ 54 * 252 kez

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIYOR?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.