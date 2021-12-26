Sunucudan canlı yayında tarihi Papa gafı! Reji masası sözler karşısında donup kaldı

ITV News spikerlerinden Kylie Pentelow, haberler i sunduğu sırada tarihi bir gafa imza attı. Papa'nın öldüğünü belirten Pentelow, hem kendi ekip arkadaşlarını hem de o sırada ekran başında olan izleyicileri hayretler içerisinde bıraktı.

KORONAVİRÜS AÇIKLAMASINI AKTARIYORDU

Londra merkezli ITV'nin spikeri Kylie Pentelow, Papa'nın koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamasını aktardığı sırada talihsizlik yaşadı.

HATASINI HEMEN FARK ETTİ

Pentelow, 85 yaşındaki Papa'nın aşı çağrısı yaptığına ilişkin mesajından bahsederken, "Ölümü açıklandı" ifadesini kullandı. Hatasını hemen fark eden Pentelow, ardından "Özür dilerim" dedi.

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