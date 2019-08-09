Sunucu Saba Tümer yaptığı esneme hareketlerini takipçileriyle paylaştı

09.08.2019 07:43

Bayan kahkaha olarak tanınan başarılı sunucu Saba Tümer, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Bir süredir ekranlarda olmayan Tümer, Instagram hesabından esneme hareketleri yaptığı anların fotoğrafını yayınladı.

ESNEME HAREKETLERİNİ PAYLAŞTI

Yanındaki kişinin de yardımıyla nacak hareketleri yapan Saba Tümer, bu anların fotoğraflarını "Bu yaz da esneyerek geçti" notuyla takipçileriyle paylaştı.

FİT VÜCUDU DİKKAT ÇEKTİ

Verdiği kilolarla dikkat çeken Tümer'in fit görüntüsü de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

KAPI ÖNÜNDE POZ VERMİŞTİ

Yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çeken Saba Tümer, geçtiğimiz gün de bir kapının önünde poz vermiş ve fotoğrafın altına "Sizce kapıda mı kaldım yoksa poz mu veriyorum? Ya da kapıda kaldığım için poz verip vakit mi geçiriyorum?" notunu yazmıştı.

İşte Saba Tümer'in yaptığı paylaşımlar: