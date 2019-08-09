Sunucu Saba Tümer yaptığı esneme hareketlerini takipçileriyle paylaştı

Sunucu Saba Tümer yaptığı esneme hareketlerini takipçileriyle paylaştı

Attığı kahkahalarla tanınan sunucu Saba Tümer, sosyal medya hesabından yaptığı esneme hareketlerini paylaştı. Tümer'in verdiği kilolar ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

09.08.2019 07:43
Sunucu Saba Tümer yaptığı esneme hareketlerini takipçileriyle paylaştı

Bayan kahkaha olarak tanınan başarılı sunucu Saba Tümer, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Bir süredir ekranlarda olmayan Tümer, Instagram hesabından esneme hareketleri yaptığı anların fotoğrafını yayınladı.

ESNEME HAREKETLERİNİ PAYLAŞTI

Yanındaki kişinin de yardımıyla nacak hareketleri yapan Saba Tümer, bu anların fotoğraflarını "Bu yaz da esneyerek geçti" notuyla takipçileriyle paylaştı.

FİT VÜCUDU DİKKAT ÇEKTİ

Verdiği kilolarla dikkat çeken Tümer'in fit görüntüsü de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

KAPI ÖNÜNDE POZ VERMİŞTİ

Yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çeken Saba Tümer, geçtiğimiz gün de bir kapının önünde poz vermiş ve fotoğrafın altına "Sizce kapıda mı kaldım yoksa poz mu veriyorum? Ya da kapıda kaldığım için poz verip vakit mi geçiriyorum?" notunu yazmıştı.

İşte Saba Tümer'in yaptığı paylaşımlar:

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YORUMLAR (11)

  • AMACINA ULAŞTIN MI?:
    ne kadar esnek olduğunu birilerinin gözüne soktun bravo. şimdi piyasan yükselmiştir esnetme konusunda fantazisi olanlar arasında.
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  • SEZAR:
    Her şey yalan ölüm gerçek Allah hayırlı ölüm versin gerisi boş ve hikaye insan gibi yaşayıp insan gibi ölmek en güzeli yani maneviyat önemli diyorum.Aloooooo annatabildimmi acep bacılarrrrr......
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  • EYLÜL:
    . . . . . MAGAZİN MUHABİRLERİ ÜNLÜLERİN RESİMLERİNİ ÇEKMEK İÇİN SAATLERCE BEKLERDİ. . . ŞİMDİ İSE ÜNLÜLER KENDİLERİ SERVİS EDİYOR. . .
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  • YSNOKR:
    bu dünyada işin iş öteki dünyada sıccağın kesinnnn gülll sen güll para var mal ortada yedingin önden arkadan giren çıkan bebli değil devam et senn. . .
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