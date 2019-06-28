Sunucu Metin Uca'nın cinsel içerikli film yıldızını kullanarak yaptığı paylaşıma tepki yağdı
Ünlü sunucu Metin Uca'nın cinsel içerikli film yıldızının fotoğrafını kullanarak yaptığı mizah, sosyal medyada büyük tepki topladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından dün Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak Bugün itibariyle görevine başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, belediye çalışanlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Troll belediye çalışanları istemiyoruz. İş hukukuna, ahlakına aykırı davranmayan herkes başımın üzerinde. Ancak buna aykırı çalışıp maaşını alıyorsa gereği yapılacak" açıklamasında bulunmuştu.
SON PAYLAŞIMIYLA TEPKİ TOPLADI
Tüm gelişmlerin ardından Passaparola yarışmasının efsanevi sunucusu Metin Uca, Twitter hesabında yaptığı son gönderiyle büyük tepki topladı.
CİNSEL İÇERİKLİ FİLM YILDIZININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Uca, Lübnanlı cinsel içerikli film yıldızı olduğu iddia edilen Mia Khalifa'nın başörtülü fotoğrafını paylaşarak sosyal medya hesabından bir gönderi paylaştı.
"TERBİYESİZLİK"
Sunucunun bu paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce tepki mesajı yağdı. Uca'nın paylaşımını gören takipçileri paylaşımının mizahi olmadığını ve açıkça terbiyesizlik olduğunu söyleyerek tepkilerini ortaya koydu.
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kimleri tanıyor takip ediyor:):)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bunların kafa böyle değişmez. pişman oldum şimdiden yanlış mı yaptıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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hahahah gayet komik, ak-köpekler iftira atarken iyiydiCevap Yaz 6 9 Yayından Kaldır
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ironi yaptıysan söyleyeyim senede onun gibilerinin çocuklarından birisin :DDDDDCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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çok yanlış hareketler bunlar , ortamı germekten başka bir halta yaramaz.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır