Sunucu Ezgi Sertel'den itiraf: Reklam arasında 7 haftalık bebeğimi düşürdüm

Sunucu Ezgi Sertel'den itiraf: Reklam arasında 7 haftalık bebeğimi düşürdüm

İkiz bebeklerine hamile olan güzel sunucu Ezgi Sertel, katıldığı canlı yayında geçtiğimiz sene program sunarken reklam arasında 7 haftalık bebeğini düşürdüğünü itiraf etti.

09.09.2019 11:41
Sunucu Ezgi Sertel'den itiraf: Reklam arasında 7 haftalık bebeğimi düşürdüm

Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evli olan ünlü sunucu Ezgi Sertel, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. İkiz bebeklerine 4 aylık hamile olan Sertel, geçtiğimiz yıllarda iki kez düşük yaptığını açıkladı.

"REKLAM ARASINDA BEBEĞİMİ DÜŞÜRDÜM"

Canlı yayında hamileliğiyle ilgili konuşan Ezgi Sertel, geçtiğimiz sene program sunarken bebeğini kaybettiği söyledi. İlk bebeğini kalp durma sonucu düşürdüğünü anlatan Sertel, "İkinci bebeğimdi ve 7 haftalıktı. O zamanlar program yapıyordum. Her şey de yolundaydı. Birden ağrı girdi ve reklam arasında bebeğimi düşürdüm. Ağlayamadım,tepki de veremedim. Hatta etrafımdaki insanları ben yatıştırdım. Kimse anlayamadı ne olduğunu. Canlı yayın başladı konuklar kendi arasında sürdürdü biraz, sonra ben geri dönüp kapanışı yapıp hastaneye gittim." dedi.

Sunucu Ezgi Sertel'den itiraf: Reklam arasında 7 haftalık bebeğimi düşürdüm
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