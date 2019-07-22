Sunucu Ece Erken, Instagram hesabından tatil pozlarını paylaştı

Beyaz TV ekranlarında partneri Bircan Bali ile birlikte program sunan Ece Erken, programının ara vermesiyle soluğu tatilde aldı. 41 yaşında ve bir çocuk annesi olan Ece Erken, tatil pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Serkan Uçar ile bir yıllık evliliğinden 'Eymen' isimli bir erkek çocuğu dünyaya getiren Ece Erken, oğluyla Bodrum'da tatil yapıyor. Teknede tatilin tadını çıkaran Erken, bikinisinin üzerine giydiği beyaz mini elbisesiyle poz verdi.

İLK YORUM NESLİŞAH'TAN GELDİ

Paylaşımlarını ilk başta Instagram'ın story kısmından atan Ece Erken, "Çocuklarla tekne turu, yoğun istek üzerine hikayede kalmasın, ortaya atıverdim" dedi. Erken fotoğrafına ilk yorum ise oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Düzyatan'dan geldi.

İşte Ece Erken'in takipçilerinden tam not alan tatil fotoğrafları...