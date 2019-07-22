Sunucu Ece Erken, Instagram hesabından tatil pozlarını paylaştı
Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken, programın sezon finali yapmasıyla oğluyla tatile çıktı. Erken, "Yoğun istek üzerine" diyerek teknede çektirdiği tatil pozlarını da hayranlarıyla paylaştı.
Beyaz TV ekranlarında partneri Bircan Bali ile birlikte program sunan Ece Erken, programının ara vermesiyle soluğu tatilde aldı. 41 yaşında ve bir çocuk annesi olan Ece Erken, tatil pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.
MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ
Serkan Uçar ile bir yıllık evliliğinden 'Eymen' isimli bir erkek çocuğu dünyaya getiren Ece Erken, oğluyla Bodrum'da tatil yapıyor. Teknede tatilin tadını çıkaran Erken, bikinisinin üzerine giydiği beyaz mini elbisesiyle poz verdi.
İLK YORUM NESLİŞAH'TAN GELDİ
Paylaşımlarını ilk başta Instagram'ın story kısmından atan Ece Erken, "Çocuklarla tekne turu, yoğun istek üzerine hikayede kalmasın, ortaya atıverdim" dedi. Erken fotoğrafına ilk yorum ise oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Düzyatan'dan geldi.
İşte Ece Erken'in takipçilerinden tam not alan tatil fotoğrafları...
YORUMLAR (4)
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harbiii erkenden. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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LİMONLU DONDURMA GİBİ.SAPSARICevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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lokum be lokumCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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yoğun istek üzrerine başka şeylerde yapabiliyor mu acaba :)Cevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
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