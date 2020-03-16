Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu Sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda, eşiyle birlikte İstanbul'daki bir hastanede koronavirüs tedavisi gördüğünü söyleyen sunucu Burak Akkul'un test sonuçları pozitif çıktı.

Teve 2 ekranlarında her pazar günü yayınlanan Çok Gezenti isimli programı sunan Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Yeni bir video daha paylaşan Burak Akkul, test sonuçlarının pozitif çıktığını söyledi.

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