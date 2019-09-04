Sunucu Bircan Bali, Ömer Gezen ile sessiz sedasız evlendi

04.09.2019 14:51

Beyaz TV ekranlarında Söylemezsem Olmaz isimli programının sunuculuğunu yapan Bircan Bali, evlilik teklifi aldıktan kısa bir süre sonra ayrıldığı avukat Ömer Gezen ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu.

EVLİLİK TEKLİFİNDEN SONRA AYRILMIŞLARDI

Yapığı sivri dilli açıklamalarıyla tanınan Bircan Bali, geçtiğimiz aylarda bir süredir aşk yaşadığı Ömer Gezen'den evlilik teklifi almış ancak ikili, kısa bir süre sonra ayrılık kararı almıştı.

EVLENDİĞİNİ DUYURDU

Özel hayatı hakkında sessizliğini koruyan Bali, bugün takipçilerini şaşkına çeviren bir paylaşım yaptı. Instagram hesabından evlilik cüzdanı fotoğrafı paylaşan Bali, Ömer Gezen ile evlendiğini duyurdu. Bali'nin paylaşımına birlikte program sunduğu Ece Erken başta olmak üzere Seda Sayan ve Merve Özbey'den tebrik yorumu geldi.

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE BİNADAN ÇIKTI

Bircan Bali, nikah sarayına Beyaz TV'nin binasından davul zurna eşliğinde gitti. Bali aynı zamanda gelin ayakkabısının altına Ece Erken ve sunucu Nur Viral'in ismini yazdı.