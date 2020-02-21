Sungurlu Şoförler Odası Başkanlığına İsmail Pozan getirildi
Haberler » Güncel » Sungurlu Şoförler Odası Başkanlığına İsmail Pozan getirildi - Haber

Sungurlu Şoförler Odası Başkanlığına İsmail Pozan getirildi

Sungurlu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına İsmail Pozan getirildi.

21.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:12
Sungurlu Şoförler Odası Başkanlığına İsmail Pozan getirildi

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına İsmail Pozan getirildi.


Sungurlu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hacı Karatekin'in sonucu hayatını kaybetmesinin ardından boşalan koltuğa, Başkan yardımcısı olan İsmail Pozan getirildi.


ÇESOB Başkanı Recep Gür, Sungurlu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına getirilen İsmail Pozan'a rozetine takarak, yeni görevinde başarılar diledi.


Oda'yı en iyi şekilde yönetip, elimizden geleni yapmaya gayret göstereceğiz diyen Sungurlu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Pozan, " Zor bir görev üstlenmiş olduğumuzun bilincinde olarak, ben ve arkadaşlarım tüm gayretlerini göstererek görevimizi yapacağız. Hacı Karatekin başkanımızın aramızdan ayrılışı bizleri derinden üzdü. Hacı Karatekin başkanıma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler