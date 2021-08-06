Sun'i resiflere balık resimleri yaptılar
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Sun'i resiflere balık resimleri yaptılar

İhlas Haber Ajansı / Fatma Talay - Haberler | Güncel

Sun'i resiflere balık resimleri yaptılar Burhaniye ilçesinde, Ticaret Odası Başkanlığınca hazırlanan 120 adet resifin yapımı tamamlandı.

Sun'i resiflere balık resimleri yaptılar

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Ticaret Odası Başkanlığınca hazırlanan 120 adet resifin yapımı tamamlandı. Sun'i resiflerin 20 adedine resimler yapıldı. Resifler sayesinde yörede balık çeşidi ve sayısının artacağı kaydedildi.

Belediye şantiyesinde hazırlanan 120 sun'i resif denize atılmaya hazır hale gelirken, yat limanına getirilen resiflere resim öğretmenleri Yasin Ürüçoğlu ve Banu Ürüçoğlu öncülüğünde öğrenciler ve veliler tarafından deniz canlılarına ait resimler yapıldı. Burhaniye'de biyolojik çeşitliliği artırmak ve deniz canlılarının barınak olarak kullanacakları yeni alanlar oluşturmak için başlatılan çalışmalar tamamlanırken, hazırlanan resiflerin atılmasına da başlanıyor. Resiflerin dalış turizmini geliştirmek ve sportif balıkçılığı desteklemek maksadıyla Pelitköy sahilinden denize atılacağını anlatan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, resifleri boyayan öğrencilerde deniz sevgisinin gelişeceğini söyledi.

Resiflere resim yapmak için vatandaşlar seferber oldu. Resim çalışmalarına katılan emekli resim öğretmeni Cemil Sevinç, "Böyle bir projeyi duyunca sevindim. Ben de resim yapıyorum. Çorbada benim de tuzum olsun istedim" dedi.

Öğrencilerden Emir Işın da, "Burhaniye Ticaret Odasının başlattığı resif boyama çalışmasında takım kaptanıyım. 30 günden beri Yasin ve Banu öğretmenimle birlikte arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Arkadaşlarıma resif nedir, ne işe yarar bunları anlatmaya çalışıyorum" dedi.

Resim öğretmeni Banu Ürüçoğlu ise, "Ticaret Odası tarafından hazırlanan resifleri yurdun değişik yerlerinden gelen ve ilçede bulunan vatandaşlarımızla birlikte boyuyoruz. Çok keyifli bir çalışma oldu. Doğayı koruma ve canlılara saygı duymaya yönelik mesajlar vermeye çalışıyoruz. Bu projenin yöreye büyük katkısı olacağına inanıyorum. Proje sayesinde balıklar çoğalacak" dedi.

Sun'i resiflere balık resimleri yaptılar
Sun'i resiflere balık resimleri yaptılar
Sun'i resiflere balık resimleri yaptılar
Sun'i resiflere balık resimleri yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatma Talay

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