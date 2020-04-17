Sultangazi'de "uyarı" saldırısı
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İsmetpaşa Mahallesi, Güncel

Sultangazi'de "uyarı" saldırısı

Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de yaşları 12 ila 13 arasında değişen 6 çocuk, bir okulun şantiye alanına girerek seyyar tuvalet kabinlerini tekmeleyerek kırmaya başladı.

17.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:43
Sultangazi'de

Emin YEŞİL/  SULTANGAZİ'de yaşları 12 ila 13 arasında değişen 6 çocuk, bir okulun şantiye alanına girerek seyyar tuvalet kabinlerini tekmeleyerek kırmaya başladı. Çocuklar o anları görüntüleyen bir kadını ise taşladı. Büyük korku yaşayan kadın, koşarak kaçmaya çalışırken çevredekilerden yardım istedi. 

Türkiye'de kororonavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 20 yaş ve altı sokağa çıkma yasağına uymayan yaşları 12 ila 13 arasında değişen 6 çocuk, İsmetpaşa Mahallesi'nde inşaat çalışmaları devam eden okulun şantiye alanına girdi. Burada bulunan seyyar tuvalet kabinlerini tekmeleyerek kırmaya başlayan çocukları o sırada yoldan geçen bir kadın tarafından görüntülemeye başladı. Kabinlerin kapılarını tekmeleyip, taşlayarak kıran çocuklar, görüntülendiklerini fark ederek yüzlerini gizlemeye çalıştı. Daha sonra ise kendilerini görüntüleyen kadını taşlamaya başladılar. Kendisini taşlayan çocuklara "Polis geliyor. Polis çağırdım" diye bağırarak korkutmaya çalışan kadın, çocukların taşlı saldırısı devam etmesi üzerine koşarak olay yerinden kaçmaya başladı. Büyük korku yaşayan kadın, çevrede bulunan vatandaşlara seslenerek yardım istedi. Talihsiz kadın o anları saniye saniye görüntüledi. 


Kaynak: DHA

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