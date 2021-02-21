İstanbul'da pitbull dehşeti! Kediye saldırdığı anlar saniye saniye kamerada

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Sultangazi'de pitbull cinsi köpek, mahallelinin baktığı sokak kedisine saldırdı. O anlar bir çocuğun cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, ağır yaralı kedi veterinere götürüldü.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinin Uğur Mumcu Mahallesi'nde akşam saatlerinde pitbull cinsi köpek, mahalledeki vatandaşların beslediği kediye saldırdı. Pitbull cinsi köpeğin kediye saldırmasına mahalle sakinleri tepki gösterdi. Kedi, pitbull cinsi köpeğin elinden zor kurtarılırken, o anlar bir çocuğun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

ZAVALLI KEDİ CAN ÇEKİŞİYORDU

Görüntüde köpeğin kediye saldırdığı ve kanlar içindeki hayvanın can çekiştiği görülüyor. Öte yandan olaya ilişkin vatandaşların şikayetçi olduğu ve karakola giderek ifade verdiği öğrenildi.

"TEKMELEDİK, SOPAYLA VURDUK"

Olaya şahit olan vatandaşlardan biri kediyi köpekten kurtarmaya çalıştığını söyleyerek "Tekmeledik, sopa vurduk kurtaramadık. En sonunda arkadaşlar kediyi alıp götürdüler veterinere. Mahalle sakini olarak şikayetçiyiz istemiyoruz burada. Çocuklarımızdan birini yakalasaydı ne yapacaktık?" dedi.

"KÜÇÜCÜK ÇOCUK TASMASIZ GEZDİRİYOR"

Köpeğin kediye saldırısını cep telefonu ile çeken çocuk ise "Olayı ilk gördüğümde çekmeye başladım. Kediyi ısırdı sahibi buna rağmen köpeğin uzaklaştırmadı. Küçücük çocuk pitbullu tasmasız gezdiriyordu" şeklinde konuştu.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kediyi besleyen vatandaşlar ise yaşanan olaya tepkilerini dile getirerek "Çok akıllı bir kediydi besliyorduk burada" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı