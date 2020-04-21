Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım
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Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım

İstanbul Sultangazi'de bir kişi, sokakta telefona konuşarak yürüyen kadının elinden cep telefonunu alıp kaçtı. Çevredekilerin müdahalesi ile yakalanan şüpheli, vatandaşların kendisini bırakmaları için "Bir daha yapmayacağım" diye yalvardı.

21.04.2020 09:43 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:55
Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım

Sultangazi'de bir kadının cep telefonunu alıp kaçan kapkaç şüphelisini vatandaşlar yakaladı. Polisin gelmesi beklenirken, olay yerinde toplanan meraklı kalabalık sosyal mesafe kurallarına uymadı. Olay anları kameralara yansıdı.

"BİR DAHA YAPMAYACAĞIM"

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 18.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi sokakta telefona konuşarak yürüyen kadının elinden cep telefonunu alıp kaçtı. Kadının bağırması üzerine çevredekiler şüphelinin peşinden koşmaya başladı. Önünü kestikleri kapkaç şüphelisini yakalayan vatandaşlar kadına telefonunu geri vererek, durumu polise bildirdi. Vatandaşlardan biri polis gelene kadar şüphelinin boynuna sarılıp, onu bekletti. Polisin gelmesi beklenirken, şüpheli vatandaşların kendisini bırakmaları için "Bir daha yapmayacağım" dedi.

SOSYAL MESAFE KURALINI HİÇE SAYDILAR

Kadının akrabaları da kısa sürede, olay yerine geldi. Kadının akrabaları tarafından dövülmek istenen şüpheliyi çevredekiler kurtardı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalığın ise koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanması istenen sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kapkaç şüphelisi kısa sürede gelen polis ekiplerine teslim edildi. Kapkaça uğrayan kadın ve şüpheli polis merkezine götürüldü. Kadın, şüpheliden şikayetçi olurken yaşanan olay cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım

Kaynak: DHA

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