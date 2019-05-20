Çöp Kutusunda Bulunan Yüzlerce Ölü Civciv Görenleri İsyan Ettirdi!
Sultangazi'de, çöp konteynerinin önüne bırakılmış yüzlerce ölü ve ölmek üzere olan civciv bulundu. Çöp kutusundan gelen sesler üzerine civcivleri bulan vatandaşlar yaşanan duruma isyan etti.
Sultangazi'de, civciv seslerini duyan mahalleli konteynere yaklaştığı zamanyüzlerce ölü ve ölmek üzere olan civciv buldu. Vatandaşlar yaşanan duruma "Allah ıslah etsin" diyerek tepki gösterdi.
YÜZLERCE ÖLÜ VE ÖLMEK ÜZERE OLAN CİVCİV BIRAKILDI
Esentepe Mahallesi, 2850 sokak üzerinde bir çöp konteynerinin yanına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından dün akşam yüzlerce ölü ve ölmek üzere olan civciv bırakıldı.
GÖRENLER İSYAN ETTİ
Civciv seslerini duyan mahalleli konteynere yaklaştığı zaman korkunç manzara ile karşılaştı. Yerde yatan yüzlerce ölü ve ölmek üzere olan civcivleri görenler duruma isyan etti.
"ALLAH ISLAH ETSİN"
Ölü civcivleri bulanlar hayvanları bu ölüme terk edenlere "Allah ıslah etsin" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşlar durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerinde gelen ekipler ölen civcivleri konteynerin önünden kaldırırken, canlı olan civcivlere ise mahalleli sahip çıktı.
-
bunlar kuluçka makinasından hatalı çıkmış civcivler ne yapasalardı nereye atacaklardı elbet bir yerlere atacaklarCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
hiçbiryerde kamera yokmuymuş, istense çok rahat bulunur :''QCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
ALLAH ISLAH ETSİN NE? ALLAH BELALARINI VERSİN.Cevap Yaz 19 Yayından Kaldır
-
Hep aynı metin hep aynı cümle! Bunu yazan 16 yaşında bir ergen kesin!Müdürler de kontrol etmiyor.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
-
şu mubarek gunde bunları yapanın allah belasını versınCevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır