Çöp Kutusunda Bulunan Yüzlerce Ölü Civciv Görenleri İsyan Ettirdi!

Sultangazi'de, civciv seslerini duyan mahalleli konteynere yaklaştığı zamanyüzlerce ölü ve ölmek üzere olan civciv buldu. Vatandaşlar yaşanan duruma "Allah ıslah etsin" diyerek tepki gösterdi.

YÜZLERCE ÖLÜ VE ÖLMEK ÜZERE OLAN CİVCİV BIRAKILDI

Esentepe Mahallesi, 2850 sokak üzerinde bir çöp konteynerinin yanına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından dün akşam yüzlerce ölü ve ölmek üzere olan civciv bırakıldı.

GÖRENLER İSYAN ETTİ

Civciv seslerini duyan mahalleli konteynere yaklaştığı zaman korkunç manzara ile karşılaştı. Yerde yatan yüzlerce ölü ve ölmek üzere olan civcivleri görenler duruma isyan etti.

"ALLAH ISLAH ETSİN"

Ölü civcivleri bulanlar hayvanları bu ölüme terk edenlere "Allah ıslah etsin" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşlar durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerinde gelen ekipler ölen civcivleri konteynerin önünden kaldırırken, canlı olan civcivlere ise mahalleli sahip çıktı.

Kaynak: DHA