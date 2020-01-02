Sultanbeyli'de bir kişi iki aracın arasında kaldı
Sultanbeyli'de bir kişi iki aracın arasında kalarak yaralandı. Yaralanan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sultanbeyli'de iki aracın arasında kalan kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
TRAFİK ÇEKİCİSİNİN ÇARPTIĞI ARAÇ SAVRULDU
Olay dün öğle saatlerinde Sultanbeyli, Abdurahmangazi Mahallesi Fatih Bulvarı'nda meydana geldi. Oto çekicisi bir otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savruldu. Savrulan araç yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiyle park halindeki otomobile çarptı. İki otomobilin arasına sıkışan kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İki aracın arasında sıkışırak yaralanan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.