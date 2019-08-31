Sultanbeyli'de boşanma aşamasında olan kadın, kocası tarafından öldürüldü

Sultanbeyli'de boşanma aşamasında olan kadın, kocası tarafından öldürüldü

Sultanbeyli'de 4 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından boynundan ve sırtından bıçaklanarak öldürüldü.

31.08.2019 19:07
Sultanbeyli'de boşanma aşamasında olan kadın, kocası tarafından öldürüldü

İstanbul Sultanbeyli'de 35 yaşındaki Zeynep Yavuz isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından boynundan ve sırtından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay Sultanbeyli'de gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgile göre 4 çocuk annesi Zeynep Yavuz (35) ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ömer Yavuz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ömer Yavuz, Zeynep Yavuz'u boynundan ve sırtından defalarca bıçakladı.

DEFALARCA DAYAK YEMİŞ

Bina sakinlerinin çağırdığı sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırgan Ömer Yavuz polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zeynep Yavuz'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kadının daha önce de defalarca dayak yediği belirtilirken Ömer Yavuz'un cinayetten önce 4 çocuğunu İzmit'teki ailesinin yanını gönderdiği kaydedildi.

Sultanbeyli'de boşanma aşamasında olan kadın, kocası tarafından öldürüldü
Kaynak: DHA
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YORUMLAR (66)

  • BANANE:
    Daha dün yerde bıçaklanan adama dokunmayan polislerimizi gördük. Bu polisler dayak yiyen kadını umursar mi sizce, sonrasında öldürülünce suç kimde?
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  • AHMET:
    Boş mesaj yazanlara söylüyorum. Bir gün aynı durum sizin yakınlarınıza yapıldığında o zaman anlarsınız. Kötü yaşanmış olaylara boş yorum yapmayın. Sizin yaptığınız bu yorumları okuyanlar size ana bacı söver.
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  • GAME OFF VE END:
    herkes herşeyde idam yokluk almış başını gidiyor insanlar birbirini yiyiyor. Kim zalim kim hırsız bilinmiyor. Bilinsede herkes herşeyi söylüyor. ne demiş şair dünyada kalmadı huzur her yanımızı sardı zehirzıkkım . .
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  • ADINIZI YAZIN:
    Efendim idam yasasi gelirse imzalarim bu kadarmi zor buyasanin gelmesi zaten meclisde cogunlik ve söz hakkina sahipsiniz mesele önlerine gelip gelmemesi degil ayni arap ulkesi gibi kadinlarin hic bir hakki olmasin söz sahibi olmasin diye cabaliyorlar
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  • GERÇEK:
    Bu konuların kesinlikle araştırılması bu boyuta gelmeden önlemler alınması lazım erkekleri bezdiren psikolojisini bozan yasaların gözden geçirilmesi gerçek aile kültürünün oluşması ve Allah korkusu olması lazım
    Cevap Yaz 43 5 Yayından Kaldır
  • HAYATULLAH EL ELDEKALMIŞ:
    KESİN LAN, , GÜRÜLTÜYÜ , , ÇOCUKLAR UYUYOR. . . , , ,
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  • HİZRETİ EBDULAH:
    idam gelsin Allah ve ip korkusu başlar.Herkez uslu olur.
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  • FRAU:
    Erkekleri bezdiren Problem istenmemek.Kadınlar köle değildir.Herşeyi sevgi ile yapilmasi gerek.istenilmiyorsa herkez yoluna.Canı Allah verdi Allah alır.
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