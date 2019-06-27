İstanbul'da ortalık savaş alanına döndü! 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı
Sultanbeyli'de yaklaşık 30 gençten oluşan kalabalık iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Gençlerin birbirlerine bıçaklarla saldırdığı kavgada bir kişi vücudundan bıçaklanarak yaralandı.
Sultanbeyli'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, yaklaşık 30 gençten oluşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle bıçaklar çekildi. Kavga eden gençler birbirlerine sokakta kovalayarak bıçaklarla saldırdılar.
VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI
Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü kavgada bir genç, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kavgaya karışan bıçaklı gençlerden bazıları olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kavga nedeniyle çevredeki vatandaşlar da büyük panik yaşarken, yaralı gence yine çevredeki vatandaşlar yardım etmek istedi. Yaralı genç yardımları geri çevirerek olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Yaşanan bıçaklı kavga çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde gençler kavga bıçaklara birbirlerine saldırıyorlar, o esnada çevredekilerde büyük panik yaşayarak kaçıyorlar.
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Erkeklik bıçakla olmaz. , , Sadece KORKAKLAR bıçak ve tabanca kullanıyor. . . . KORKAKLARCevap Yaz Yayından Kaldır
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bırakın kessinler birbirini, inşallah epey yaralı ölü vardır. . . . vatana millete hayırsız, işsiz güçsüz, madde bağımlısıs asalaklar. . . bizim vergilerimi, ile yaşayan pislikler bunlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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AKILLI ADAM KAVGA ETMEZ SONUÇTA KAZANAN OLMUYOR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kız kavgasıdır ne olacak başka . erkeklik yapıyorlar . alayını alacan bir sopadan geçirecenCevap Yaz Yayından Kaldır
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30 kişiden 1 kişi demekki vurmaya gelmemişler safi rüzgar yapmaya gelmişlerCevap Yaz Yayından Kaldır