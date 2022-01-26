Sultanbeyli'de bir kişi tartıştığı annesini öldürdü (2) - Haberler
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Sultanbeyli'de bir kişi tartıştığı annesini öldürdü (2)

Sultanbeyli'de tartıştığı annesini bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Sultanbeyli'de tartıştığı annesini bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Fatih Mahallesi Çağlar Caddesi'ndeki adreste Orhan O. (26) ile annesi Gülbeyaz O. (54) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Orhan O, annesini bıçakla yaraladı.

Eve gelen baba Recep O, eşini kanlar içinde görünce oğlunu odaya kilitleyerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne Gülbeyaz O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Orhan O, emniyete götürüldü.

Sultanbeyli'de bir kişi tartıştığı annesini öldürdü (2)

Sultanbeyli'de bir kişi tartıştığı annesini öldürdü (2)

Sultanbeyli'de bir kişi tartıştığı annesini öldürdü (2)

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

Gülbeyaz, Polis, Fatih, Güncel, Haber

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