Sultan Abdulhamid'in türbesine saygısızlık yapan 2 kişi adliyede
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Sultan Abdülhamid, İstanbul, Fatih, Han, 3. Sayfa

Sultan Abdulhamid'in türbesine saygısızlık yapan 2 kişi adliyede

İstanbul'da, Sultan Abdülhamid Han'ın türbesine girip kutsal emanetlere ve inançlı kesimlere dil uzatan 2 şüpheli yakalandı.

18.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 18.04.2020 12:08
Sultan Abdulhamid'in türbesine saygısızlık yapan 2 kişi adliyede

İstanbul'da, Sultan Abdülhamid Han'ın türbesine girip kutsal emanetlere ve inançlı kesimlere dil uzatan 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler Fatih Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre; Fatih'te bulunan Sultan Abdulhamid Han'ın türbesine gelen Şaban G. (56) isim bir kişi, türbeye girerek hakaret içerikli sözler sarf edip bu anları cep telefonu ile çekerek soysa medya hesabı üzerinden paylaştı. Sultan Abdülhamid Han'ın hatırasına dil uzatıp inançlı kesime yönelik hakaretlerde bulunan Şaban G.'nin Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Fatih Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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