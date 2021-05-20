SÜLEYMANİYE - Filistin'e destek gösterisi
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SÜLEYMANİYE - Filistin'e destek gösterisi

Anadolu Ajansı / Rewa Mahmood Hasan - Haberler | Güncel

Irak'ın Süleymaniye kentinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Irak'ın Süleymaniye kentinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) ve Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) tarafından düzenlenen gösteriye katılan yüzlerce kişi, kent merkezindeki Azadi Parkında bir araya geldi.

"Kudüs kalbimizde" sloganıyla düzenlenen gösteride İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edilerek, uluslararası toplumdan İsrail'in saldırılarına sessiz kalınmaması talep edildi.

Gösteride, "Aksa bütün Müslümanların kutsal mekanı ve savunulması hepimizin görevi" ve "Bir Müslümanın acısı hepimizin acısı" yazılı pankartlarla Filistin'e destek mesajları verildi.

SÜLEYMANİYE - Filistin'e destek gösterisi
SÜLEYMANİYE - Filistin'e destek gösterisi
SÜLEYMANİYE - Filistin'e destek gösterisi
SÜLEYMANİYE - Filistin'e destek gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rewa Mahmood Hasan

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