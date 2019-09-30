Bakan Soylu: Açık söyleyeyim, Ekrem Bey'i ben davet etmedim

30.09.2019 08:59

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında İstanbul İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen 'deprem' toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği yönünde haberler çıkmıştı. Toplantıyla ilgili açıklama yapan Valilik, İmamoğlu'nun davet edilmediği yönündeki haberleri yalanlamıştı.

Fatih Altaylı, depremle ilgili üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıya Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediğine ilişkin Süleyman Soylu ile yaptığı telefon görüşmesini yazdı. Konuyla ilgili gazeteci Altaylı'ya açıklama yapan Soylu, "Açık söyleyeyim, Ekrem Bey'i ben davet etmedim, görmedim bile ama davet edilmemiş olsa niye bana nereye oturtalım diye sorsunlar. Belli ki, davet edilmiş" dedi.

İşte Altaylı'nın yazısındaki ilgili kısım;

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı toplantıya neden katılmadığı ile ilgili yazıma yanıt vermek için aramış. "Yazınızı okudum" dedi Bakan Soylu, "Bildiğim kadarı ile durumu anlatayım" diyerek başladı anlatmaya. Deprem gecesi geç saatte İstanbul'a gelmiş.

Ve ertesi gün yapılacak toplantıyı bildirmişler kendisine. Ve sormuşlar, "Normalde bu toplantının protokolünde Belediye Başkanı yok ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıya katılacak, nasıl bir oturma düzeni yapalım" diye. Ve sonunda şöyle bir oturma düzeni üzerinde mutabık kalmışlar.Ortaya Cumhurbaşkanı Yardımcısı oturacak, sağına ve soluna iki bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın diğer yanına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Süleyman Soylu'nun diğer yanına da AFAD Başkanı. Soylu "Açık söyleyeyim, Ekrem Bey'i ben davet etmedim, görmedim bile ama davet edilmemiş olsa niye bana nereye oturtalım diye sorsunlar. Belli ki, davet edilmiş" dedi.

"ÇAĞRILIP ÇAĞRILMADIĞINA ŞAHADET EDEMEM"

"Belki söylemeyi unutmuşlardır" dedim. "Zannetmiyorum. Çünkü o toplantıya farklı birimlerden pek çok üst düzey bürokrat da katıldı ve bunların bazıları, mesela İtfaiye gibi, Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları. Hatta şöyle konuşuldu, 'Toplantıya 9.30 gibi başlarız ama siz 10 gibi gelin o saate kadar anca konuları toparlamış oluruz' dendi. Biz 10'a doğru geldik, Büyükşehir Belediye Başkanı gelmeyince ne oldu diye sorduk, önceden yapılmış başka programı varmış. Kendisi katılamayacakmış diye bilgi geldi. Biz de onsuz başladık toplantıya" diye anlattı Soylu. "Tabii ki yazabilirsiniz. Ben olayın bildiğim kısmını anlattım size. Çağrılıp çağrılmadığına şahadet edemem. Ama çağrılmamış olsa yerini niye ayarlayalım. Ayrıca da Valimizi de aramadı. O bilgi doğru değil" dedi.

Ve ekledi: "Aslında bunları konuşuyor olmamız bile ayıp. Sonuçta deprem gibi çok hayati bir mesele ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Enerjimizi bu gibi tartışmalarla tüketmemeliyiz. İstanbul için bundan böyle ne yapabiliriz, nasıl hazırlanabiliriz, ne önlem alabiliriz bunlara bakmamız lazım. Bu işi çok da uzatmayalım" dedi.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu depremin ertesi günü düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'na çağrılmadığını açıklamıştı. İmamoğlu "Beni kim çağırdı? Kim aradı? Kaçta aradı? Nasıl aradı? Bunu ispat etsinler. Desinler ki, 'Biz İmamoğlu'nu aradık'. Oraya gelen insanlar, bir şekilde davet edildi herhalde. Ben çağrılmadım" demişti.

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısına davet edilmediğine dair iddiaları yalanlamıştı.

İMAMOĞLU: SESSİZLİĞİM DEVLET TERBİYEMDEN

İmamoğlu valiliğin 'toplantıya çağrıldı' açıklamasından sonra valiliği aradığını ve açıklamanın gerçeği yansıtmadığını dile getirdiğini söylemişti. İmamoğlu "Konu ile ilgili sessizliğim devlet terbiyem ve sürece olan saygımdan dolayıdır" demişti.

VALİLİK: KATILMASI GÖREVİDİR

İmamoğlu'nun, "AFAD toplantısına davet edilmedim" iddiasına Valilik'ten bir açıklama daha geldi. Açıklamada, "İBB Başkanı'nın bu toplantıya katılması görev ve sorumluluğudur. İmamoğlu tarafından yapılan "Davet edilmedim" şeklindeki açıklamalar devlet geleneğimize aykırıdır." ifadeleri kullanıldı.