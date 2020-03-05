Süleyman Soylu, canlı yayında gazetecinin sorusuna sinirlendi: Siz kimin tarafındasınız?

05.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:06

Süleyman Soylu canlı yayında sınırı geçen göçmenlerle alakalı açıklamalarda bulundu. Soylu soru cevap kısmında Tele1 muhabirinin sınırı geçen mülteci sayısına ilişkin sorduğu soruya sinirlendi ve gazeteciye sert çıktı.

"SİZ KİMİN TARAFINDASINIZ?"

Soylu, "Sayılarda tartışma var sayın Bakan, sizin söylediğiniz rakam 140 bine yaklaştı. Ancak biz bu rakamı teyit edemedik" diye soran muhabire ,"Siz kimsiniz? Şimdi kaç muhabiriniz var sizin? Bir tek sensin. Peki bizim sınırda kaç karakolumuz var. Vilayet burada teyit edemiyor mu? Siz kimin tarafındasınız? Türkiye'nin tarafında olduğunuz hiç belli değil. Çünkü burada sizin yaptığınız, Yunan ve Avrupa medyasının yaptığı çarpıtmayı burada ifade etmek. İçişleri Bakanı yalan mı söylüyor?" şeklinde cevap verdi.

"SEN YUNAN ASKERLERİYLE TAKIL"

Süleyman Soylu, konuşmasını bitirmesinin ardından Tele1 muhabirine yönelik, "Sen Yunan askerleriyle takıl" dedi ve alanı terk etti.

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