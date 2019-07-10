Şule Çet davasında sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi

Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Şule Çet'in geçen yıl Ankara'da bir plazanın 20'nci katından düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesi ile ilgili davanın üçüncü duruşması bugün Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmayı 16 Ekim 2019 tarihine ertelendi.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görüldü.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand ile Şule Çet'in babası İsmail Çet, aile yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da müdahil olarak duruşmada hazır bulundu.

DURUŞMAYI ÇOK SAYIDA KİŞİ TAKİP ETTİ

Duruşmaya, mahkeme başkanının bir önceki celsenin ara kararları gereği dosyaya giren evrakı okuması ve tanıkların beyanlarının alınmasıyla devam edildi.

?Duruşmayı, milletvekilleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi takip etti.

DURUŞMA 16 EKİM'E ERTELENDİ

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 16 Ekim saat 10.00'a ertelendi.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de Ankara'daki bir plazanın 20. katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand tutuklanmıştı.

İddianamede, sanıklar hakkında 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istenmişti.