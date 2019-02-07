Şule Çet Davasında Bardak Detayı! Çelişkili İfadeler Dikkat Çekti

Ankara'da bir plazanın 20. katında önce cinsel saldırıya uğradığı, ardından aşağı atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada, Çet'in patronu olan tutuklu sanık Çağatay Aksu, bir çok soruya "Bilmiyorum, hatırlamıyorum" yanıtını verdi. Sanıklardan Aksu ile Berk Akand'ın anlattığı 'bardak' detayında, zamanlamaların farklı olması ise dikkat çekti.

Şule Çet'in ölümüne ilişkin "kasten öldürme", "nitelikli cinsel istismar" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından haklarında dava açılan Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın yargılanmasına Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Aile Bakanlığı'nın katılma talebini kabul eden mahkeme, sivil toplum örgütleri ve milletvekillerinin yaptığı çok sayıda talebi ise reddetti.

"PENCEREDEN SARKIK VAZİYETTEYDİ"

Tutuklu sanık Aksu, "Biz Şule'ye dokunmadık dahi" diyerek Çet'in "düştüğünü" söylediği olayı şöyle anlattı:

"Şule, 03:53 sırasında yerinden kalktı, ben gidiyorum gibi bir şey söyledi. Peşinden gittim. Gittiğimde pencereden sarkık vaziyetteydi. Tutmaya çalıştım. Bu sırada parmağımın tendonu koptu. Berk diye seslendim ancak müzikten dolayı duymadı ve gelmedi. Şule, elimden kaydı düştü."

"ADAM BANA ABAYI YAKMIŞ SALMIYOR"

Aksu, Şule Çet'in olay gecesi arkadaşına yazdığı "Keşke gelmeseydim", "Bu adam bana abayı yakmış salmıyor" mesajlarının eve gitmemek için yazdığı mazeretler olduğunu ileri sürdü.

Olay yerinde temizlik yapılarak delillerin yok edildiği iddiasına ilişkin olarak da Aksu, "Olay bardakları yıkamamdan 15-20 dakika sonra meydana geldi" dedi.

BARDAK DETAYI!

Sanık Berk Akand ise Çet'in yanından kalktığını hatırladığını ancak daha sonra "içinin geçtiğini" belirterek "Çağatay'ın Berk diye bağırıp beni dürttüğünü hatırlıyorum. Önce müzik kapandı. Ondan sonra bilgisayarın kapanma sesini duydum, gözümü açtım. Bardak yıkama sesi de o sırada oluyor" iddiasında bulundu.

Plazadaki güvenlik görevlisi Arif Deniz, olayın ardından plazadan ayrılan sanıklara yanlarındaki kadının nerede olduğunu sorduklarında Akand'ın "çıktı, gitti görmedin mi lan diye üzerine geldiğini" dediğini söyledi.

Çet'in aile avukatı Umur Yıldırım hazırlanan bilirkişi raporunu mahkemeye sunarak cinsel saldırı olduğunun delillerle ortaya konulduğunu belirtti.

BABADAN AVUKATA TEPKİ

Sanık avukatları Şule Çet'in majör depresif olduğunu iddia ederek, "İçtiği ilaçlar intiharı tetikledi" dedi. Sanık avukatlarının savunmasına Şule Çet'in babası İsmail Çet, "Senin kızın olsa dayanır mıydın" diye tepki gösterdi.

Sanık avukatı "Davacılar 02.45'te cinsel saldırı var diyorlar ama kızın güle oynaya resimleri var" diyerek Çet'nin fotoğraflarını gösterdi.

Mahkeme, Çet'in vücudunda bulunan kırıkların nedeninin tespit edilmesi ve parmaklarında sanık Akand'a ait olduğu tespit edilen DNA örneklerinin tokalaşmayla geçip geçmeyeceğinin belirlenmesi için rapor alınmasına karar verdi. Duruşma 15 Mayıs Çarşamba tarihine erteledi.