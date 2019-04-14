Şükrü Özyıldız, Yeni Aşkıyla Sarmaş Dolaş Görüntülendi

Şükrü Özyıldız, Yeni Aşkıyla Sarmaş Dolaş Görüntülendi

Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız yeni aşkıyla yolda sarmaş dolaş görüntülendi. Özyıldız, sevgilisini sokak ortasında öpücüklere boğdu.

Alice müzikalinde oynadığı 'Şapkacı' rolüyle büyük beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi.

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Özyıldız'ın öpücüklere boğduğu sevgilisinin, müzikalin kareografi Beyhan Murphy'nin kızı olduğu öğrenildi.

MÜZİKALİN KOREOGRAFİSİNE İMZA ATTI

Özyıldız'ın görüntülendiği genç kadın, "Alice" müzikalinin koreografisine imza atan Beyhan Murphy ile İngiliz rock'çı Peter Murphy'nin kızları Hurihan Murphy. Özyıldız'ın Rumelihisarı'ndaki evinden el ele çıkan ikili, öpüştükten sonra ayrı ayrı taksilere bindi. Özyıldız "Alice" müzikalinde 'şapkacı' rolünde.

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