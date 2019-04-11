Sudan'da Darbe! Ordu Yönetime El Koydu, Devlet Başkanı Görevi Bıraktı
Sudan ordusu, Devlet Başkanı Ömer el Beşir'i darbe ile düşürerek ülkede yönetime el koydu. Arap basını, El Beşir'in görevi bıraktığını duyurdu.
Sudan'da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı ve bazı askerler içeriye girdi. Sudan'da siyasi kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtti. Sudan ordusu "önemli" bir açıklama yapacağını duyurdu. Arap basını, El Beşir'in görevi bıraktığını ileri sürdü.
Sudan'da ordu, devlet televizyonu ve radyosunu kuşattı, askerler içeriye girdi.
Arap basını, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in görevi bıraktığını ve geçiş konseyi oluşturulması için çalışmaların başladığını ileri sürdü.
İKTİDAR PARTİSİ LİDERLERİNE GÖZALTI
İktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin 100'den fazla yöneticinin Sudan istihbaratı tarafından tutuklandığı belirtiliyor. Tutuklananlar arasında partinin Başkanı ve eski Savunma Bakanı Abduurrahim Muhammed Hüseyin'in de bulunduğu öğrenildi.
Sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarının konuşlandığı görülüyor.
Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, alt yazıda ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer alıyor.
CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI BİNASI KUŞATILDI
Görgü tanıkları, ordunun başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı binasını da kuşattığını ifade etti.
Öte yandan, Muhalif Sudan Meslek Odalarının (SPA) çağrısına uyan binlerce Sudanlı, başkentteki ulusal ordu karargahına doğru ilerliyor.
ASKERLER İKTİDAR PARTİSİ LİDERLERİNİ GÖZALTINA ALIYOR
Sudan'da siyasi kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtti.
İktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin 100'den fazla yöneticinin Sudan istihbaratı tarafından tutaklandığı belirtiliyor.
Tutuklananlar arasında partinin Başkanı ve eski Savunma Bakanı Abduurrahim Muhammed Hüseyin'in de bulunduğu öğrenildi.
HARTUM HAVALİMANI'NDA SEFERLER DURDURULDU
Hartum Uluslararası Havalimanında uçak seferleri durdurulurken gelen uçakların inişine izin veriliyor.
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Sudan da darbe olmasinin en.buyuk.nedeni nedir???biliyormusnuz sevakin adasini turkiye ye vermesidir ARKASINDA ISRAIL VE AMERIKA.VARDIR SIMDI ODA TÜRKLERE VERILMEYECEKCevap Yaz 1 1 Yayından KaldırAĞZI OLAN KONUŞUYOR: bence istanbul hava limanı ve kanal istanbullada direk bağlantılı ;olm ne yiyip ne içiyorsunuz ; kafaya bak!1 Yayından Kaldır
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devrimin sıcak yüzlü insanlarına selam olsun!Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Bütün darbelere lanet olsun.Bir darbe ülkeyi geri götürmekten başka işe yaramıyor.Nedense AB VE ABD; Darbeleri destekliyor.Darbecilerin arkasında hep onlar var.Ne zaman istedikleri gibi hareket etmeyen iktidarları tekrar devirirler,Örnekleri çoktur.Cevap Yaz 2 1 Yayından KaldırÇOK KOMİK: sudandan bahsediyoruz adamlar daha nereye geri gidecek. . . . bence ileri giderler . . . . . iyidir darbe . arasıra tokat lazım siyasete18 1 Yayından Kaldır