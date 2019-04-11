Sudan'da Darbe! Ordu Yönetime El Koydu, Devlet Başkanı Görevi Bıraktı

Sudan'da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı ve bazı askerler içeriye girdi. Sudan'da siyasi kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtti. Sudan ordusu "önemli" bir açıklama yapacağını duyurdu. Arap basını, El Beşir'in görevi bıraktığını ileri sürdü.

Sudan'da ordu, devlet televizyonu ve radyosunu kuşattı, askerler içeriye girdi.

Arap basını, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in görevi bıraktığını ve geçiş konseyi oluşturulması için çalışmaların başladığını ileri sürdü.

İKTİDAR PARTİSİ LİDERLERİNE GÖZALTI

İktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin 100'den fazla yöneticinin Sudan istihbaratı tarafından tutuklandığı belirtiliyor. Tutuklananlar arasında partinin Başkanı ve eski Savunma Bakanı Abduurrahim Muhammed Hüseyin'in de bulunduğu öğrenildi.

Sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarının konuşlandığı görülüyor.

Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, alt yazıda ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer alıyor.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI BİNASI KUŞATILDI

Görgü tanıkları, ordunun başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı binasını da kuşattığını ifade etti.

Öte yandan, Muhalif Sudan Meslek Odalarının (SPA) çağrısına uyan binlerce Sudanlı, başkentteki ulusal ordu karargahına doğru ilerliyor.

ASKERLER İKTİDAR PARTİSİ LİDERLERİNİ GÖZALTINA ALIYOR

Sudan'da siyasi kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtti.

İktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin 100'den fazla yöneticinin Sudan istihbaratı tarafından tutaklandığı belirtiliyor.

Tutuklananlar arasında partinin Başkanı ve eski Savunma Bakanı Abduurrahim Muhammed Hüseyin'in de bulunduğu öğrenildi.

HARTUM HAVALİMANI'NDA SEFERLER DURDURULDU

Hartum Uluslararası Havalimanında uçak seferleri durdurulurken gelen uçakların inişine izin veriliyor.

Kaynak: İHA