Şubat Ayında Evlenen Hazal Kaya Anne mi Oluyor?

Güzel oyuncu Hazal Kaya, 6 Şubat'ta 5 yıllık sevgilisi Ali Atay ile dünya evine girdi.

Rol aldığı Bizim Hikaye dizisinde hamil rolünü oynayan Kaya'nın gerçek hayatta da hamile olduğu iddia edildi.

HAZAL ANNE OLUYOR

Sözcü'de yer alan habere göre; Oyuncu Hazal Kaya'nın evlendikten kısa bir süre sona hamile kaldığı hatta bu sebepten rol aldığı Bizim Hikaye dizisinde de hamile rolünü oynadığı iddia edilmişi. Katıldığı bir davette hamilelik iddialarını reddeden Hazal Kaya'dan müjdeli haber geldi.

YAKIN ÇEVRESİYLE PAYLAŞTI

Kaya'nın hamile olduğu ancak çok erken olduğu için sadece yakınlarıyla paylaştığı öğrenildi. Güzel oyuncu konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

"ÇOK ÇOCUK İSTİYORUM"

Ünlü oyuncunun nikah masasına oturduğunda da hamile olduğu iddia edilmişti. Kaya o zaman hamilelik haberlerini "Kim uydurdu bilmiyorum. Yok öyle bir şey. Ben çok çocuk istiyorum. Darısı başıma, çok istiyoruz ama şu an yok" diye yalanlamıştı.

Kaynak: Diğer