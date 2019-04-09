Şubat Ayında Evlenen Hazal Kaya Anne mi Oluyor?
Ali Atay'la dünya evine girdikten sonra her fırsatta anne olmak istediğini söyleyen oyuncu Hazal Kaya'dan müjdeli haber geldi. Güzel oyuncu, anne oluyor.
Güzel oyuncu Hazal Kaya, 6 Şubat'ta 5 yıllık sevgilisi Ali Atay ile dünya evine girdi.
Rol aldığı Bizim Hikaye dizisinde hamil rolünü oynayan Kaya'nın gerçek hayatta da hamile olduğu iddia edildi.
HAZAL ANNE OLUYOR
Sözcü'de yer alan habere göre; Oyuncu Hazal Kaya'nın evlendikten kısa bir süre sona hamile kaldığı hatta bu sebepten rol aldığı Bizim Hikaye dizisinde de hamile rolünü oynadığı iddia edilmişi. Katıldığı bir davette hamilelik iddialarını reddeden Hazal Kaya'dan müjdeli haber geldi.
YAKIN ÇEVRESİYLE PAYLAŞTI
Kaya'nın hamile olduğu ancak çok erken olduğu için sadece yakınlarıyla paylaştığı öğrenildi. Güzel oyuncu konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
"ÇOK ÇOCUK İSTİYORUM"
Ünlü oyuncunun nikah masasına oturduğunda da hamile olduğu iddia edilmişti. Kaya o zaman hamilelik haberlerini "Kim uydurdu bilmiyorum. Yok öyle bir şey. Ben çok çocuk istiyorum. Darısı başıma, çok istiyoruz ama şu an yok" diye yalanlamıştı.
-
VAy Alim VayCevap Yaz Yayından Kaldır
-
kıyamet yakın ey müslümanlarCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Baba olacak değil ya. Tabi bunların hali belli olmazCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Seker hastaligi varmis cok zor olur Allah Saglik versinCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
-
Doğur sonra boşan kalsın gene çocuk iki arada bir deredeCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır