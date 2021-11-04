"Stresten arınma evi"

Stresten arınma evinin iç mekan görüntüleri

Stresten arınma evine gelen müşteriler

Eve gelen müşterilere özel kıyafet giydirilmesi

Müşterilerin özel odaya girip eşyaları kırmaya başlamaları

Röportaj

Müşterilerin stresten arındırılmış evden ayrılmaları Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Kovid-19 salgınında toplumun büyük çoğunluğunda ortaya çıkan öfke ve bastırılmış duyguları harekete geçirmek ve stres atmak için kurulan ev yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler ev içinde bulunan nesneleri kırarak stres attı.