"Stresten arınma evi" - Haberler
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"Stresten arınma evi"

AA / Ernesto Che Mercado Jones - Haberler | Güncel

Stresten arınma evinin iç mekan görüntüleri Stresten arınma evine gelen müşteriler Eve gelen müşterilere özel kıyafet giydirilmesi Müşterilerin özel odaya girip eşyaları kırmaya başlamaları Röportaj Müşterilerin stresten arındırılmış evden ayrılmaları Kolombiya'nın başkenti Bogota'da,...

Stresten arınma evinin iç mekan görüntüleri

Stresten arınma evine gelen müşteriler

Eve gelen müşterilere özel kıyafet giydirilmesi

Müşterilerin özel odaya girip eşyaları kırmaya başlamaları

Röportaj

Müşterilerin stresten arındırılmış evden ayrılmaları Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Kovid-19 salgınında toplumun büyük çoğunluğunda ortaya çıkan öfke ve bastırılmış duyguları harekete geçirmek ve stres atmak için kurulan ev yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler ev içinde bulunan nesneleri kırarak stres attı.

Stresten arınma evi

Stresten arınma evi

Stresten arınma evi

AA / Ernesto Che Mercado Jones - Son Dakika Haberleri
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