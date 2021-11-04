"Stresten arınma evi"
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Stresten arınma evinin iç mekan görüntüleri Stresten arınma evine gelen müşteriler Eve gelen müşterilere özel kıyafet giydirilmesi Müşterilerin özel odaya girip eşyaları kırmaya başlamaları Röportaj Müşterilerin stresten arındırılmış evden ayrılmaları Kolombiya'nın başkenti Bogota'da,...
Stresten arınma evinin iç mekan görüntüleri
Stresten arınma evine gelen müşteriler
Eve gelen müşterilere özel kıyafet giydirilmesi
Müşterilerin özel odaya girip eşyaları kırmaya başlamaları
Röportaj
Müşterilerin stresten arındırılmış evden ayrılmaları Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Kovid-19 salgınında toplumun büyük çoğunluğunda ortaya çıkan öfke ve bastırılmış duyguları harekete geçirmek ve stres atmak için kurulan ev yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler ev içinde bulunan nesneleri kırarak stres attı.