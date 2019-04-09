Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor

İstanbul'un en gözde üniversite öğrenci kulüplerinden bir tanesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Stratejik Düşünce Topluluğu'nun düzenleyeceği "Türk Dış Politikası" konulu Stratejik Buluşmalar Haftası adlı 2 gün,10 oturumdan oluşacak etkinlik 10-11 Nisan tarihlerinde 09.30-17.00 saatleri arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Güney Kampüsü Aşık Paşa Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Etkinlik, yarın ( 10 Nisan) saat 09.30'da başlıyor.

KATILIM ÜCRETSİZ

10-11 Nisan'daki "Türk Dış Politikası" konulu Stratejik Buluşmalar Haftası'19 programı herkese ücretsiz.

Kayıt yaptırmak için iletişim bilgileri:

Cep tel: 05399207856

E-Posta: medeniyetstratejik@gmail.com

İnstagram: @medeniyetsdt

Twitter: @medeniyetsdt

4 BÜYÜKELÇİ, 4 AKADEMİSYEN, 1 GAZETECİ, 1 CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI KONUŞMACI OLARAK KATILACAK

Katılımcı listesi şu şekilde:

10 Nisan Çarşamba

09.30: Prof.Dr. Gülfettin ÇELİK (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü)

10.00: Doç.Dr. Aşkın Işıl SÖKMEN ALACA (İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi)

11.15: Uluç ÖZÜLKER (Emekli Büyükelçi, Akademisyen)

13.15: Mustafa KARTOĞLU (Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)

14.30: Prof.Dr. Ahmet KAVAS (Büyükelçi (E), İstanbul Medeniyet Ünviersitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı)

15.45: Doç.Dr. Hasan OKTAY (Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı)

11 Nisan Perşembe

10.00: Prof.Dr. Özden Zeynep OKTAV (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi)

11.15: Dr. İsmail SAFİ (Cumhurbaşkanlığı Dış Politikalar ve Güvenlik Kurulu Üyesi, Ak Parti Eski Milletvekili, Akademisyen)

13.15: Dr. Onur ÖYMEN (Emekli Büyükelçi, CHP Eski Milletvekili)

14.30: Dr. Oğuz ÇELİKKOL (Emekli Büyükelçi, Akademisyen)

15.45: Prof.Dr. Tayyar ARI (Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı)

"SİYASİ GÖRÜŞ FARKLILIKLARINI BİR TARAFA BIRAKIP, VATANSEVERLİK TEMELİNDE BULUŞUYORUZ"

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Stratejik Düşünce Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çağrı AZMAN: "Üniversitelerde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında çalışmalar yapan, analizler üreten, çeşitli programlar organize eden öğrenci topluluklarının büyük çoğunluğu belli ideolojilere, siyasi kuruluşlara yakın hareket ediyorlar. Dolayısıyla, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kendilerini bağımsız bir şekildegeliştirmek isteyen üniversite öğrencilerinin, sivil toplum faaliyetlerine şüpheyle bakıyor ve faydalanamıyor. Bu sebepten ötürü Stratejik Düşünce Topluluğu'nun gençleri olarak bizler, kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir." sözüne layık olmaya çalışarak, aramızdaki siyasi görüş farklılıklarını bir tarafa bırakıp, ülkemiz ve milletimiz için, birlik ve beraberliğimizi vatanseverlik temelinde buluşturmayı ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda gerçekleştirmeyi kendimize ilke edindik. Program detayına ve konuşmacı listesine bakıldığında da, 10-11 Nisan'daki Türk Dış Politikası konulu, 2 günlük etkinliğimizin planlamasını da bu çizgide dizayn ettiğimiz anlaşılıyor. Bunun yanı sıra, Stratejik Buluşmalar Haftası adlı etkinliğimizin geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da en önemli misyonu alanında uzman konuşmacılarımızla, geleceğin uzmanları olacak gençler arasında serbest bilgi ve tecrübe alışverişini sağlamak olduğundan, programımız tamamen ücretsiz olacak. Türk Dış Politikası alanında son zamanların en faydalı programlarından biri olacağını düşünüyor, tüm katılımcıların keyifli ve verimli bir etkinlik geçirmelerini diliyorum.