Stil Danışmanı Eliz Sakuçoğlu ve Önder Bekensir Bebek'te Görüntülendi

Ünlü stil dnaışmanı Eliz Sakuçoğlu, yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz'la geçtiğimiz sene aşk yaşamaya başladı. Bir süredir sessizliklerini koruyan çiftin ayrıldıkları iddia edildi.

Ayrılık iddiaları hakkında açıklamayan yapmayan Eliz Sakuçoğlu, önceki gün iş insanı Önder Bekensir Bebek'te görüntülendi.

KEYİFLİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Oldukça keyifli görünen ikili, uzun süre sohbet etti. Sohbete yoldan geçen bir köpeği sevmek için ara veren Eliz Sakuçoğlu, bol bol fotoğraf çekip sosyal medyada yayınlamayı ihmal etmedi.

HAZAL'I ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Ekin Mert Daymaz'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Ekin Mert Daymaz'ın, İzmir'deki bir mekanda oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ile samimiyeti ilerlettiği hatta ikilinin, sarmaş dolaş dans edip birbirlerini öpücüklere boğduğu öne sürüldü.